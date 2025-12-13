DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.847.350,27 0,17%

Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı

Osmaniye'de 4 kümesten toplam 9 tavuk çaldığı tespit edilen S.G., güvenlik kamerası kayıtlarıyla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:27
Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı

Osmaniye'de 4 kümesten 9 tavuk çalındı: Zanlı tutuklandı

Güvenlik kamerası kayıtları soruşturmayı çözdü

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana Mahallesinde meydana gelen olayda 4 ayrı kümesten toplam 9 tavukın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen polis, zanlının kimliğini ve adresini belirledi. Kimliği S.G. olarak tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OSMANİYE’DE KÜMESLERDEN TAVUK ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

OSMANİYE’DE KÜMESLERDEN TAVUK ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

OSMANİYE’DE KÜMESLERDEN TAVUK ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arifiye'de Hırdavat Dükkanı Alev Topuna Döndü
2
Guterres: Bugün Irak güven ve istikrar içinde
3
Fatih'te Hafif Ticari Araç Taksiye Çarptı: Sürücü 'Hiçbir Şey Olmamış Gibi' Yoluna Devam Etti
4
Tayland: "Kamboçya’nın Askeri İmkanlarını Etkisiz Hale Getireceğiz"
5
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak
6
Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı
7
Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama