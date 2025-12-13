Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı

Osmaniye'de 4 kümesten 9 tavuk çalındı: Zanlı tutuklandı
Güvenlik kamerası kayıtları soruşturmayı çözdü
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana Mahallesinde meydana gelen olayda 4 ayrı kümesten toplam 9 tavukın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen polis, zanlının kimliğini ve adresini belirledi. Kimliği S.G. olarak tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
