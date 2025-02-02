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ABD'de Motor Arızası Nedeniyle Uçak Tahliye Edildi

Son bir haftada iki uçak kazası yaşayan ABD'de, Houston'dan New York'a giden uçakta motor arızası nedeniyle tahliye işlemi gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 22:04
ABD'de Motor Arızası Nedeniyle Uçak Tahliye Edildi

ABD'de Motor Arızası Nedeniyle Uçak Tahliye Edildi

Son 1 haftada iki uçak kazasının yaşandığı ABD'de, Houston'dan New York'a hareket etmeye hazırlanan bir uçağın motorunda arıza meydana geldiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, United Airlines hava yolu şirketine ait uçak, hareket etmeden önce George Bush Intercontinental Havalimanı'nda pistte tahliye edildi. Motor sorunları tespit edilmesi üzerine, 104 yolcu ve 5 kişilik mürettebat, şişme kaydıraklarla uçaktan indirildi.

Houston'dan New York'a havalanması planlanan uçağın tahliye edilmesine Houston İtfaiyesi de destek verdi. Geçen ay, ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bir yolcu uçağıyla askeri helikopterin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de Philadelphia kentindeki bir konut bölgesine hava ambulans uçağı düşmüştü.

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