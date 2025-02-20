ABD'de Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının İşten Çıkarılmasına Protesto

ABD'de yüzlerce kişi, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının işten çıkarılmasını protesto etti. Kalabalık, HHS ana binası önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 02:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 02:33
ABD'de Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının İşten Çıkarılmasına Protesto

ABD'de Protestolar Büyüyor

ABD'de yüzlerce kişi, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından bazı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) çalışanlarının işten çıkarılmasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, işten çıkarmaların kamu sağlığına zarar verdiğini savunarak, başkent Washington'daki HHS ana binası önünde toplandılar.

Protestoların İçeriği

Gösteride, "(Federal) devlet memurlarını koruyun çünkü onlar sizi koruyor", "Bilime güveniyoruz" ve "Ayağa kalk, karşı koy" gibi ifadelerin bulunduğu dövizler taşınıyordu. Protestoya katılan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın "(federal) hükümeti yasadışı bir şekilde ele geçirmesini durduracaklarını" belirtti.

İşten Çıkarma İddiaları

Wall Street Journal, 7 Şubat'ta Trump yönetiminin HHS çalışanı binlerce personelin işten çıkarılması için bir kararname üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Ancak Beyaz Saray, HHS'ye ilişkin böyle bir kararname çıkacağına dair iddiaları reddetti.

Öte yandan, New York Times gazetesi, 18 Şubat'ta HHS'ye bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) çalışanı yaklaşık 1200 kişinin işine son verildiğini rapor etti.

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