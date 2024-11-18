DOLAR
34,49 -0,15%
EURO
36,42 -0,35%
ALTIN
2.863,9 -0,93%
BITCOIN
3.160.829,12 -2,24%

ABD'de Sivil Toplum Kuruluşları, Trump Döneminde Protestoların Baskılanacağından Endişeli

ABD'deki sivil toplum kuruluşları, Trump döneminde üniversitelerdeki protestoların baskılanacağına dair endişeleri dile getiriyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:22
ABD'de Sivil Toplum Kuruluşları, Trump Döneminde Protestoların Baskılanacağından Endişeli

Trump Döneminde Protesto Baskısı Artıyor

ABD'deki sivil toplum kuruluşları, üniversitelerde devam eden İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protestoların Donald Trump döneminde engelleneceği konusunda derin kaygılar taşıyor.

The Hill'in haberine göre, Trump'ın başkanlık kazanmasıyla protestocuların endişeleri arttı. Seçim kampanyasında göstericileri sınır dışına göndereceğini ve yabancı öğrencilerin vizelerini iptalle tehdit ettiğini hatırlatan Amr Shabaik, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hukuk Direktörü, Biden yönetimi altında bile kampüslerde baskıların sürdüğünü belirtti.

Baskılar ve Engellemeler

Shabaik, "Biden yönetiminde zaten sert baskılar yaşanmaktayken, Trump yönetiminin daha da fazla ve yasa dışı olarak baskı uygulayacağından endişe var" dedi. Trump'ın, öğrenciler dahil yüzlerce insanı sınır dışı etme tehdidinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

ABD merkezli Palestine Legal grubundan avukat Radhika Sainath, Trump yönetiminin geçmişte kampüslerde İsrail'i eleştiren konuşmaları sansürlemeye çalıştığını ifade ederek, yeni dönemde de benzer baskıların artacağını öngördü. "Okullarda profesörlerin müfredatları sorgulanıyor, okul yöneticilerine ise akademik özgürlüğü kısıtlayacak talimatlar veriliyor" dedi.

Universitelerdeki Protestolar

Columbia Üniversitesi'nde, Filistin destekçileri 16 Nisan'da okul yönetimini İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren şirketlere karşı protesto etmek amacıyla bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Rektör Minouche Shafik, New York Polis Teşkilatı'ndan yardım talep ederek, 108 öğrenciyi gözaltına aldırdı.

29 Nisan'da, okul yönetimi ile müzakereler tıkandığında öğrenciler, tarihi Hamilton Hall binasını işgal etti. Bir gün sonra polis binaya müdahale ederek öğrencileri zorla dışarı çıkardı. Columbia Üniversitesi'ndeki bu protesto, ülke genelindeki 50'den fazla üniversiteye yayıldı ve polis 3,100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Tepki: Gazeteciler 'Terörist' Olarak Gösteriliyor
2
Trump'ın Başkanlığı Fosil Yakıt Üretimini Artıracak mı?
3
Türkiye'nin G20 Ülkeleri ile İhracatı 100 Milyar Dolara Yaklaşıyor
4
Muş'ta Mobil Ekip, 27 Kırsal Okulu Onardı
5
BM Gazze Soykırımına Karşı Etkisiz Kalıyor
6
Hollandalı Gazeteci Eva Prins: Müslümanlar, Yahudilerden Daha Fazla Ayrımcılığa Maruz Kalıyor
7
İstanbul Photo Awards 2025 Başvuruları Başladı!

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği