ABD'de Sivil Toplum Kuruluşları, Trump Döneminde Protestoların Baskılanacağından Endişeli

Trump Döneminde Protesto Baskısı Artıyor

ABD'deki sivil toplum kuruluşları, üniversitelerde devam eden İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protestoların Donald Trump döneminde engelleneceği konusunda derin kaygılar taşıyor.

The Hill'in haberine göre, Trump'ın başkanlık kazanmasıyla protestocuların endişeleri arttı. Seçim kampanyasında göstericileri sınır dışına göndereceğini ve yabancı öğrencilerin vizelerini iptalle tehdit ettiğini hatırlatan Amr Shabaik, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hukuk Direktörü, Biden yönetimi altında bile kampüslerde baskıların sürdüğünü belirtti.

Baskılar ve Engellemeler

Shabaik, "Biden yönetiminde zaten sert baskılar yaşanmaktayken, Trump yönetiminin daha da fazla ve yasa dışı olarak baskı uygulayacağından endişe var" dedi. Trump'ın, öğrenciler dahil yüzlerce insanı sınır dışı etme tehdidinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

ABD merkezli Palestine Legal grubundan avukat Radhika Sainath, Trump yönetiminin geçmişte kampüslerde İsrail'i eleştiren konuşmaları sansürlemeye çalıştığını ifade ederek, yeni dönemde de benzer baskıların artacağını öngördü. "Okullarda profesörlerin müfredatları sorgulanıyor, okul yöneticilerine ise akademik özgürlüğü kısıtlayacak talimatlar veriliyor" dedi.

Universitelerdeki Protestolar

Columbia Üniversitesi'nde, Filistin destekçileri 16 Nisan'da okul yönetimini İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren şirketlere karşı protesto etmek amacıyla bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Rektör Minouche Shafik, New York Polis Teşkilatı'ndan yardım talep ederek, 108 öğrenciyi gözaltına aldırdı.

29 Nisan'da, okul yönetimi ile müzakereler tıkandığında öğrenciler, tarihi Hamilton Hall binasını işgal etti. Bir gün sonra polis binaya müdahale ederek öğrencileri zorla dışarı çıkardı. Columbia Üniversitesi'ndeki bu protesto, ülke genelindeki 50'den fazla üniversiteye yayıldı ve polis 3,100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.