ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Namazı Kılındı

Dil eğitimi için gittiği ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Koç'un cenaze namazı, babası Necmettin Koç tarafından Bursa'da kılındı.

ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken yaşanan kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü öğrencisi Koç'un cenazesi, Osmangazi Camisi'ne getirildi.

Helallik alınmasının ardından, baba Necmettin Koç, imam olarak görev yaptığı camide oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Törende konuşan baba Koç, şu duygusal sözlere yer verdi:

"Bugün kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim, bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah katlanabileceğimizi bildiği için bize bu yükü vermiştir. İnşallah bizi katlananlardan, sabredenlerden eylesin. Peygamberimize nasıl sabır verdiyse inşallah bize de peygamber sabrı verir. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vakit, Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluştursun."

Baba Koç, kazanın sebebine de değinerek, "Orada ansızın bir dikkatsizlik sonucu. Rabbim, o şekilde yazmış. Dil eğitimi için gitmişti, bir aydır oradaydı," dedi.

Cenazenin öğle namazı vaktinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Yabancı dilini geliştirmek için gittiği ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Koç’un cenaze namazını, babası Necmettin Koç, Bursa'da imam olarak görev yaptığı Osmangazi Camisi'nde kıldırdı.

Yabancı dilini geliştirmek için gittiği ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Koç’un cenaze namazını, babası Necmettin Koç, Bursa'da imam olarak görev yaptığı Osmangazi Camisi'nde kıldırdı.