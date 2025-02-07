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ABD'de USAID'in Feshine Dava Açıldı

Trump yönetiminin USAID'i kapatma girişimlerine karşı dava açıldı. 10 bin çalışan azalması iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 06:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:08
ABD'de USAID'in Feshine Dava Açıldı

USAID'i Feshetme Girişimlerine Karşı Dava Açıldı

ABD'de, Donald Trump yönetiminin Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'ı kapatma girişimlerine karşı hükümete dava açıldı. Dava, federal çalışanları temsil eden sendikalar tarafından başkent Washington DC'deki federal mahkemeye sunuldu.

10 Bini Aşan Çalışan Sayısında Azalma İddiası

Basında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin USAID çalışan sayısını 10 binden yaklaşık 300'e düşüreceği öne sürülüyor. Dava dosyasında, USAID’in operasyonlarının durdurulmasının küresel krizler yaratacağı ve binlerce Amerikalının işini kaybetmesine sebep olacağı ifade ediliyor.

Dava Dilekçesinde Talep Edilenler

Dava dilekçesinde, USAID için bir geçici yönetici atanması, binaların yeniden açılması ve internet erişimlerinin sağlanması gibi talepler sıralandı. Ayrıca, çalışanların idari izne çıkartılmasının durdurulması isteniyor. Dilekçede, USAID'i feshetme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğu savunuluyor.

Trump Yönetiminin Dış Yardım Politikasına İlişkin Tartışmalar

Donald Trump, 21 Ocak’ta başkanlık görevine başladığında dış yardımlara yönelik bir kararnamayı imzalamıştı. Bu kararnamede, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlıkların dış ödemelerini keseceği ve programın ABD dış politikası ile uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatılacağı belirtilmişti. 27 Ocak’ta ise ABD Dışişleri Bakanlığı, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurdu.

Elon Musk’tan USAID Açıklamaları

Ünlü iş insanı Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanların idari izne çıkarıldığını duyurmuş ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını bildirmişti. Daha sonra Trump ve Musk, USAID’in kapatılması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Musk, Associated Press ve New York Times’a yapılan ödemelere tepki göstererek, bu durumun vergi mükelleflerinin paralarının israfı olduğunu dile getirdi.

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