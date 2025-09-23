ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması

BM Genel Kurulu için gelen İran heyetine toptan ve lüks alışveriş sınırlaması getirildi

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gelen İranlı diplomatların bazı alışveriş faaliyetlerini kısıtladığını açıkladı. Uygulama, özellikle toptan mağaza alışverişleri ve lüks ürün alımlarını hedef alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin 'BM Genel Kurulundaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı' olacağını belirtti.

Pigott, New York'taki İran misyonu çalışanları da dahil olmak üzere, İranlı yetkililerin ABD'de herhangi bir toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olacaklarını vurguladı.

Sözcü ayrıca, 'İran halkı sıkıntı içinde yaşarken İranlı yetkililerin New York'ta alışveriş yapmasına izin vermeyeceklerini' ifade etti.

CNN'in haberine göre, İranlı yetkililerin 1000 doların üzerindeki saat, deri ve ipek giyim, kürk, mücevher, parfüm, elektronik cihazlar, alkollü içecekler ve 60 bin doların üzerindeki otomobiller için önceden izin alması gerekiyor.

Uygulamanın nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar ve izin süreçleri hakkında resmi kaynaklardan ek açıklama bekleniyor.