ABD'den Kunar'daki 6.0 Deprem İçin Taziye Mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kunar'daki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası Afgan halkına taziye mesajı yayımladı; can kaybı 800+, yaralı 2.500+.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:48
Bakanlıktan sosyal medya üzerinden başsağlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem konusu ele alındı.

Afganistan'ın doğu bölgesini vuran ve çok sayıda can kaybına yol açan ölümcül deprem haberini üzüntüyle öğrendik. Bu zor dönemde Afgan halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan Enformasyon Bakanlığı'ndan bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen depremin en çok etkilenen bölgelerinin Kunar olduğunu belirterek, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını ve arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü AA muhabirine bildirdi.

