ABD'den misilleme gibi saldırı: Bağdatı İHA'larla vurdu Kataib Hizbullah komutanı öldürüldü

Araçtaki diğerleri, Kataib Hizbullah lideri Ebubekir El Saadi'nin yanındaki korumalardı. Kataib Hizbullah, Ürdün'de 28 Ocak Pazar günü gerçekleşen ve üç ABD askerinin hayatını kaybetmesine neden olan İHA saldırısının faili olarak gösteriliyordu. Bu saldırı, İsrail-Hamas savaşının 7 Ekim'de patlak vermesinden bu yana ABD askerlerinin katledildiği ilk vakaydı. Pentagon, Kataib Hizbullah liderini ABD güçlerine yönelik saldırılarda rol aldığını iddia etti.

Bağdat'ın doğusunda Maştal mahallesinde İHA saldırısı oldu. Birden fazla patlama duyuldu. Saldırıda hareket halindeki araç yanarak paramparça oldu. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS kanalına açıklama yapan bir ABD'li savunma yetkilisi, saldırıyı İHA ile yaptıklarını onayladı. Yetkili, operasyonun amacının Kataib Hizbullah liderini öldürmek olduğunu söyledi.

BBC ekibi olay yerine geldiğinde "ABD en büyük şeytan" diye haykıran insanların öfkesini aktardı. Kataib Hizbullah örgütü, Ürdün'deki ABD üssüne yaptığı saldırıdan sonra, ABD'ye karşı başka bir saldırı yapmayacaklarını duyurmuştu. Örgüt "Gazze'deki halkımızı başka şekillerde savunmaya devam edeceğiz" demişti.

İran, ABD üslerine saldırdığı iddialarını yalanlıyor. Kataib Hizbullah, Gazze'ye saldıran İsrail'e karşı ABD güçlerine 150'yi aşkın saldırı yaptığını söyleyen Irak'taki İslami Direniş adlı silahlı çatı örgütünün en güçlü silahlı kanadı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta yaptığı saldırıda Kataib Hizbullah’ın liderini öldürdüğünü açıkladı. Öldürülen liderin, ABD askerlerine saldıran kişilerden biri olduğu belirtildi. CENTCOM’dan verilen bilgiye göre, “CENTCOM kuvvetleri, 7 Şubat’ta saat 21:30'da (Bağdat saatiyle) ABD hizmet mensuplarına yönelik saldırılara karşılık olarak Irak'ta tek taraflı bir saldırı gerçekleştirmiş ve bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamak ve bunlara katılmaktan sorumlu bir Kataib Hizbullah komutanını öldürmüştür. Şu anda ikincil hasar ya da sivil kayıplara dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri halkımızı korumak için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Kuvvetlerimizin güvenliğini tehdit eden herkesi sorumlu tutmakta tereddüt etmeyeceğiz” denildi.