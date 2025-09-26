ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı

İsrail basınında yer alan haberlere göre ABD, Trump imzalı 21 maddelik planla Gazze savaşının sona erdirilmesini Netanyahu'dan talep etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:44

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:44
İsrail basınına yansıyan görüşmenin ayrıntıları

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan ve 21 maddeden oluştuğu belirtilen planın, Gazze'de 2 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi amacı taşıdığını yazdı. Haberlere göre plan, Trump tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, Netanyahu ile dün New York'ta bir araya geldi. Görüşmenin, ABD planında talep edilen değişiklikleri ele almak ve 29 Eylül'de Netanyahu ile Trump arasında yapılacak görüşmeye hazırlık amacı taşıdığı belirtildi.

KAN, Witkoff ve Kushner'in görüşmede Netanyahu'ya Gazze'deki savaşın artık sona erme zamanının geldiğini ilettiğini aktarırken, Netanyahu ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in planın bazı maddelerine itiraz ettiği bildirildi.

Kanal 12'ye konuşan bir yetkiliye göre, plan kapsamında bir ateşkes sağlandıktan sonra çatışmaların yeniden başlamasının olasılığı çok düşük olarak değerlendiriliyor. Kanal 12 ayrıca, Trump'ın BM Genel Kurulu marjında 23 Eylül'de Gazze konulu toplantıda benzer bir plan sunduğunu da aktardı.

Kanal 12'de yer alan haberde, Washington yönetiminin planının büyük ölçüde Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair arasında geliştirilen 'Gazze'de ertesi gün planı'na dayandığı belirtildi.

Habere göre Trump planı; İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli çekilmesi gibi unsurları içeriyor. Ayrıca planda, Gazze'de Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin katılacağı bir güvenlik gücü konuşlandırılması ve yeniden inşa için Arap devletlerinden fon sağlanması önerileri de yer aldı.

Kanal 12 haberine göre, plan kapsamında Gazze sonrası süreçte Filistin Yönetimi'nin de sürece dahil edilmesi öngörülüyor.

Kanal 13 ve diğer İsrail kanallarının haberlerinde ise, Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin ABD yönetiminin Gazze konusundaki sabrının tükenmeye başladığını düşündüğü, Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e Hamas ile anlaşma yapması için artan baskı uyguladığı ve Trump'ın 29 Eylül görüşmesinde Gazze savaşının sona erdirilmesi konusunda kararlı bir tutum sergilemesinin beklendiği ifade edildi.

İsrail basınındaki haberler, Tel Aviv ile Washington arasında genel olarak koordinasyon bulunduğunu ancak ABD tarafında bu konuda bir değişiklik sinyali hissedildiğini aktarıyor. Haberlere göre, Netanyahu'dan plan üzerinde ilerleme sağlanması ve bazı maddelere ilişkin netlik talep ediliyor.

