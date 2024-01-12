ABD'den, Rusya şirketlerine yaptığım kararı: Kuzey Kore'den balistik füze temin eden şirketlere yaptırım uygulanacak

Rusya'nı Kuzey Kore'den balistik füze temin ettiği ve bu füzeleri Ukrayna ile devam eden savaşta kullanacak olduğu bilgisi gündeme gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze çalışmalarına ve Rusya'ya silah sağladığına dair iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanması için Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin transferi ve denemesinde rol alan 3 Rus şirketi ve bir kişiye yaptırım uygulayacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze temin etmesi ve bu füzeleri Ukrayna'ya karşı kullanmasının büyük sorun teşkil ettiğini vurguladı. Ukrayna üzerinde kullanılan balistik füzelerin bölgedeki siviller adına ciddi sıkıntı yarattığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na aykırı davranıldığına dikkat çekti.



Açıklamada, "ABD, bu silahlar karşılığında Kuzey Kore'ye Rusya tarafından sağlanan her türlü desteği yakından izlemeye devam etmektedir ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferlerine karışan kişi ve kuruluşları belirlemek ve ifşa etmek için mevcut tüm araçları kullanacaktır. Daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyeceğiz." denildi.

KUZEY KORE RUSYA'YA BALİSTİK FÜZE TEMİN EDİYOR İDDİASI

ABD'den Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze temin ettiğine dair açıklama geldi. ABD, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Sorumlusu John Kirby aracılığı ile konuya ilişkin önemli iddialar ortaya attı. Kirby Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın silah temin etmekte zorlandığını vurguladı. Bu sebeple de Moskova'nın savaşın devamında bölgede destek alabileceği askeri işbirliklerine ihtiyaç duyduğu söylendi.



Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze verdiğini iddia etti. Yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin yakın bir tarihte Rusya'ya balistik füze ve füze rampası temin ettiğini gösteren bilgilere ulaştıklarını belirtti. Kirby, Rusya''nın aldığı füzeleri 30 Aralık 2023'te Ukrayna'ya attıklarını söyledi.