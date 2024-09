ABD'den Türkiye'ye Tarihi Eser İadesi Töreni

New York'ta Geleneksel Tören

ABD'de ele geçirilen 14 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi için New York'ta bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Tören, New York Türkevi'nde yapıldı ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın yanı sıra New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Hazal, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Manhattan Bölge Savcılığı yetkilileri yer aldı.

Tarihsel Eserlerin Önemi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, iade edilen eserlerin arasında Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti kökenli bir bronz heykel ve iki bronz heykel başının bulunduğunu belirtti. Yazgı, "Kültürel miras, farklılıklarımızı kutlamanın ve kucaklamanın yanı sıra saygıyı korumanın da tek yoludur." diyerek eserlerin geri dönüşümünün yalnızca bir iade işlemi olmadığını vurguladı.

İşbirliği ve Destek

Başkonsolos Muhittin Ahmet Hazal, tarihi eserlerin sadece Türkiye'ye ait olmadığını, tüm insanlığın ortak mirası olduğunu ifade ederek devamında, "Bu eserler Türkiye'de sergilenecek müzelerde herkesçe görülebilir." dedi. Manhattan Bölge Savcılığı Eski Eserler Kaçakçılığı Birimi Şefi Matthew Bogdanos ise tarihi eserlerin ait olduğu yere iade edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Uzun Süren Çabalar

İade edilen eserler arasında Bronza ait heykel başları ile 1960’lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Bizans dönemine ait sikke, Osmanlı dönemi hançerleri ve pişmiş toprak eserler bulunuyor. Bu eserlerin iadesinin yaklaşık 40 yıl süren araştırmalar ve işbirlikleri sonucunda gerçekleştiği bildirildi.

Kültürel Mirasın Korunması

Yazgı, "Yapılan çalışmaların insanlığın kültürel mirasına katkı sunacağını umuyorum." diyerek, eser kaçakçılığına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.