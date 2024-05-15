ABD'den Ukrayna'ya destek açıklaması: Rusya'ya karşı kullanılabilecek silahlar için Ukrayna'nın kararı esas alınacak

Blinken'dan Ukrayna'ya dengeyi değiştirecek destek! ABD silahlarıyla Rusya'yı vurabilir

ABD, Ukrayna'ya yönelik desteğini Kiev'e gerçekleştirilen bir ziyaret sırasında yeniden vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullanabileceği silahlar konusunda kararı kendisinin vereceği belirtildi. Bu açıklama, ABD'nin Ukrayna'ya desteği ve Batı'nın Rusya'ya karşı tutumu bağlamında önem taşıyor.



Rusya'nın Ukrayna'daki ilerlemeleri ve özellikle Harkiv bölgesinde yaşanan gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini çekmiş durumda. ABD'nin Blinken'in Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, Ukrayna'nın Batı silahlarını kullanma konusunda diplomatik bir açıklama niteliği taşıyor. Blinken, Ukrayna'nın bu konuda kendi kararını vereceğini belirterek, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermekle birlikte, Ukrayna'nın savaşı nasıl yürüteceğine dair nihai kararın kendilerine ait olduğunu vurguladı.

Blinken'in açıklamaları, ayrıca Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların artırılacağına işaret ediyor. Kongre'de onaylanan 61 milyar dolarlık askeri yardımın 2 milyar dolarlık bölümünün daha serbest bırakılacağı belirtilirken, bu yardımın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu ifade edildi. ABD, Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemleri ve diğer kritik hava savunma sistemlerinin gönderilmesine odaklanırken, Blinken, önümüzdeki ay İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna barış zirvesini de desteklediklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da yeni cepheler açma girişimleri ve Ukrayna'nın savunma gücünü dağıtmaya çalışmasıyla birlikte, bölgedeki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yaptığı açıklamalar ve bölgedeki gelişmeler, uluslararası kamuoyunun yakından takip ediliyor.