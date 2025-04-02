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ABD Deniz Harp Okulu'nda DEI Programlarına Destekleyen 400 Kitap Kaldırıldı

ABD Deniz Harp Okulu, Savunma Bakanı'nın talimatıyla 400 kitabı kütüphaneden kaldırdı. DEI programları eleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:33
ABD Deniz Harp Okulu'nda DEI Programlarına Destekleyen 400 Kitap Kaldırıldı

ABD Deniz Harp Okulu'nda DEI Kapsamında Kitaplar Kaldırıldı

ABD Deniz Harp Okulu, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in müfredatındaki "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını teşvik eden kitapların gözden geçirilmesi" yönündeki talimatı üzerine önemli bir adım attı. Bu kapsamda, 400 kitap okul kütüphanesinden kaldırıldı.

Savunma Bakanlığı'nın İncelemesi

Deniz Harp Okulu yetkilileri, Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sürecinde belirlenen 900 kitabı değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, aralarından 400 kitabın okul kütüphanesinden çıkarılmasına karar verildi.

DEI Programı Nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) adı altında yürütülen program, iş yerleri ve okullarda daha adaletli ve eşit bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Ancak, DEI uygulamaları son zamanlarda "siyasileşmesi ve kendi ideolojisini dikte etmesi" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Politik Arka Plan

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2021'de göreve gelmesinin ardından DEI programlarını eleştiren bir kararname imzaladı. Bu kararname ile, hükümetin mevcut DEI programlarına son verilmesi hedeflenmişti. Ayrıca, Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, Trump'ın DEI programlarıyla ilgili kararına yönelik ihtiyati tedbir kararı almıştı.

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