ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e Silah Tedariki Leahy Yasası'na Uygun!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'e silah tedarikinin Leahy Yasası'na uygun olduğunu savundu. Irak-Türkiye petrol boru hattıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 01:17
ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e Silah Tedariki Leahy Yasası'na Uygun!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin İsrail'e silah temin etmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bruce, bu tedarikin, insan hakları ihlallerine karışan ülkelere yardım sağlamayı yasaklayan Leahy Yasası'na uygun olduğunu iddia etti.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu ile ilgili sorularını yanıtlayan Bruce, ABD'nin Israel'e verdiği silahlarla Gazze'deki sivillerin yarısından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu hatırlatarak, bu uygulamaların uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Bruce, "Yaptığımız şey, uluslararası hukuku uygulamak." diyerek Leahy Yasası'nın ABD yasalarına uygun olduğunu savundu.

Bruce, silah yardımının Leahy Yasası'na uygunluğunu değerlendirmek için bakanlığın bir süreç yürütüp yürütmediği sorusuna ise yanıt vermedi.

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı Açılması Üzerine Açıklamalar

Bruce, Irak ile Türkiye arasındaki Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın yakında açılma ihtimaline değinerek, Irak hükümetine boru hattı üzerinden ihracatı yeniden başlatmak için petrol şirketleriyle anlaşma yapma çağrısında bulundu. Irak hükümetinin enerji konusundaki çalışmalarını tamamlamasını isteyen Bruce, bu sürecin uluslararası petrol şirketleriyle Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının en kısa sürede yeniden başlamasını da kapsadığını vurguladı.

Bruce, "Kerkük-Yumurtalık boru hattının yeniden açılması, Irak petrolünün küresel, özellikle Avrupa pazarlarına ulaşmasını sağlar." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması konusuna da değinen Bruce, Türkiye'yi insan haklarına saygı duymaya ve iç meselelerini uygun bir şekilde yönetmeye teşvik ettiklerini, ancak diğer ülkelerin iç karar alma süreçleri hakkında yorumda bulunmayacaklarını kaydetti.

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