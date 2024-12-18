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ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye İşgali Geçici

ABD, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını 'geçici' olarak değerlendirerek, bölgedeki güvenlik kaygılarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:20
ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye İşgali Geçici

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in Suriye'ye Yönelik İşgaline Yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı ve işgal eylemlerini 'geçici' olarak nitelendirerek, bu adımların bölgedeki güç boşluğu nedeniyle atıldığını belirtti. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki son adımlarını değerlendirdi.

İsrail ve Suriye Arasındaki İstikrar Arayışı

Patel, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'de başlattığı saldırıların, ABD yönetimi açısından geçici bir savunma mekanizması olduğunu ifade etti. 'Biz, İsrail ve Suriye arasında kalıcı bir istikrar görmek istiyoruz,' diyen Patel, bu tür eylemlerin geçici yürütüldüğünü vurguladı.

Güvenlik ve Savunma Hakkı

Patel, İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yaparak, 'Esed sonrasında bölgede ortaya çıkan güç boşluğunda, İsrail'in sınırlarını güvende tutabilmek için geçici askeri adımlar atması normaldir,' dedi. Ancak, durumu kentinin kritik bir noktası, BM'nin Gözlemci Kuvveti’nin desteklenmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesi gerektiğidir.

Golan Tepeleri'nde Artan Gerilim

27 Kasım'da Suriye'de artan çatışmalar sonrasında, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesi ile birlikte İsrail ordusunun saldırıları arttı. Golan Tepeleri'ndeki işgali genişleten İsrail ordusu, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar gelerek operasyonlarını sürdürüyor.

İsrail, 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile bu bölgede tampon ve silahtan arındırılmış alanların sınırları belirlenmişti.

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