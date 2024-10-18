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ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinvar'ın Ölümünü Ateşkes İçin Bir Fırsat Olarak Görüyor

ABD, Hamas liderinin öldürülmesini Gazze'de ateşkes için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:59
ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinvar'ın Ölümünü Ateşkes İçin Bir Fırsat Olarak Görüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin Gazze'de ateşkes sağlama konusunda bir "fırsat" oluşturduğunu bildirdi.

Miller: Ateşkes İçin Fırsatlar Arıyoruz

Bakanlık sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Sinvar'ın İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Miller, Hamas'ın hâlâ İsrail için önemli bir tehdit oluşturduğunu ancak Sinvar'ın ölümünün çatışmaların sona ermesi için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ateşkes Önerisi İlerliyor

Miller, ABD destekli ateşkes önerisinin geçen mayıs ayından beri tartışıldığını ve Sinvar'ın öldürülmesiyle bu önerinin ilerleme kaydetme potansiyelinin arttığını vurguladı. "Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız," ifadesini kullandı.

Zor Kararlar Bekleniyor

Matthew Miller, İsrail'in savaşı sonlandırma amacıyla zor kararlar alması gerektiğini aktardı. Ayrıca, tüm rehinelerin geri dönüşüne dair İsrail'in meşru bir stratejik hedefinin bulunduğunu da vurguladı: "101 rehineden 7'si Amerikalı ve onların geri dönmesini istiyoruz."

Hamas'ın Cevabı

Miller, Hamas’ın aracılar tarafından sunulan ateşkes tasarısını kabul ettiğini ancak bazı bölümlerin geri çevrildiğini ve karşı bir teklif sunduğunu belirtti.

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