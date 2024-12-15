Bodrum'da Devrilen Otomobilde Sıkışan Yaralı Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bitez Mahallesi'nde devrilen bir otomobilde sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 48 ARH 725 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi ve devrilme nedenine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Kazada hafif yaralanan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Ancak, otomobildeki bir yaralı, araca saplanan bir demir nedeniyle koltukta sıkıştı.

Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.