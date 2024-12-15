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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Gençlerle Buluştu: Zulme Karşı Birlik Olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki 'Gençlerle Buluşma' programında zulme karşı birlik çağrısında bulundu ve aile kavramına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Gençlerle Buluştu: Zulme Karşı Birlik Olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Gençlerle Buluştu: Zulme Karşı Birlik Olmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programında gençlerle bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, "Zulüm en büyük hasmım. İşte, en son Suriye'de yaşadıklarımız bunun çok açık bir örneğidir. Zulmün karşısında hep birlikte durmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca zulme karşı dimdik durduğunu belirterek, "Milletimiz adaletiyle tüm dünyada örnek olmuştur" vurgusunda bulundu.

Gençlere Evlilik ve Aile Tavsiyesi

Program sırasında, gençlere evlilik konularında önerilerde bulunan Erdoğan, gençlerin evlenmeyi ertelememelerini istedi. "Özellikle üniversite gençliğimizin, aile kavramı üzerindeki duruşunun çok farklı olması lazım" diyerek, evlilik yaşıyla ilgili gözlemlerini paylaştı. Gençler için "Nasibinizi gençlik yaşında halletmek lazım" dedi.

Erzurum'a Yatırım Müjdeleri

Bir üniversite öğrencisinin yatırımlar ve şehrin ekonomisi hakkında sorduğu soruya yanıt veren Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu işin takibini yapacak" dedi. Ayrıca 20 bin kişilik stadyumun yapımı hakkında "Bunu süratle halledeceğiz" açıklaması yaptı.

Engelli Gençlerden Gelen Sevgi Dolu Mesajlar

Programda down sendromlu bir genç kız, Erdoğan'a sevgi dolu sözler iletti. Erdoğan, "Tayyip dede seni çok seviyorum" diyen bir çocuğa da sıcak bir yanıt verdi ve çocuğu sahneye davet etti.

Siyasi Gündem ve Üslup Tarzı

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları üzerine, "İyi ki bu ülke onların eline kalmadı" ifadesini kullandı. 2023 seçimlerindeki sonuçların ülkeye ve bölgeye olan etkilerine değindi.

Erdoğan'ın gençlerle olan buluşmasında, toplumsal konulara dair önemli mesajlar verilirken, katılımcıların soruları cevaplandı ve çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Bilim Erzurum'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Bilim Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Bilim Erzurum'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Bilim Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

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