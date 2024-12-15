İsrail ve Suriye Arasındaki Gizli İşbirliği Belgeleri Açığa Çıktı

İsrail ve Esed Rejimi Arasındaki Gizli Bağlantılar Ortaya Çıktı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından, İsrail ile Esed rejimi arasında gizli bir işbirliğini ortaya koyan belgeler gün yüzüne çıktı. Bu belgeler, Esed ailesinin iktidarının sona ermesinin ardından ortaya çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Gizli İletişim Kanalları

Suudi Araştırma ve Yayın Şirketi tarafından kurulan haftalık El-Mecelle Dergisinin yayımladığı belgeler, İsrail istihbaratı ile Suriye rejimi arasındaki gizli iletişimin detaylarını içeriyor. "Musa" kod adlı bir İsrail ajanının, Suriye askeri liderlerine gönderdiği mesajlar bu belgelerde yer alıyor.

Belgelerde en dikkat çekici bulgu, Rusya'nın himayesinde Suriye ordusu ile İsrail arasında bir mesajlaşma mekanizmasının varlığı. İsrail’in, Suriye ordusunun Hizbullah ve İran ile işbirliğini yakından takip ettiği ve bu faaliyetlerin devam etmesi durumunda "benzeri görülmemiş bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulunduğu tek tek ifade ediliyor.

İsrail’in Saldırıları ve Suriye Rejimi

2022 yılı içinde İsrail, İran ve Hizbullah’a ait çeşitli hedeflere saldırılar düzenlerken, bu belgeler Suriye rejiminin uzun süre boyunca İsrail karşıtı bir “direniş lideri” kimliğini sürdürmesine rağmen, örtülü bir işbirliği içerisinde olabileceğini ima ediyor.

Belgelerde ayrıca, İran ve Hizbullah’ın Suriye’deki faaliyetleri ve Esed rejimi üzerindeki etkisi hakkında önemli bilgilere yer veriliyor. İsrail, bu işbirliğini Suriye ordusuna yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyor. Özellikle İran’dan gelen silah taşıma operasyonlarının sıkı takibi, belgelerde sıkça vurgulanan bir konu.

Uyarılar ve Ciddiyet

Belgelerdeki mesajlar, Suriye ordusunun İranlılar ile işbirliği içinde olmasının bedelini ödeyeceği uyarısını içermektedir. 9 Haziran 2022 tarihli belgede, Humeymim Havalimanı’na inen İran uçaklarıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Diğer belgelerde ise, Suriye topraklarında gerçekleşen herhangi bir askeri harekete dair uyarılar dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, bu belgeler, Esed rejiminin İsrail ile olan gizli bağlantılarını ve bu bağlantıların bölgede yarattığı siyasi gerilimleri gözler önüne seriyor. Suriye'de olan bitenlerin sorumlusunun Suriye rejimi olduğu vurgulanırken, olası tehditlere karşı ciddiyetle yaklaşılması gerektiği ifade ediliyor.