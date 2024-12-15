İsrail'in Gazze'deki Okuluna Saldırıda 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okulu'na yapılan saldırıda 43 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından Gazze'deki Filistin hükümeti, ölü sayısının güncellendiğini duyurdu.

Filistin Hükümetinden Açıklama

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlediği basın toplantısında, "İşgal ordusunun, birkaç saat önce yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Beyt Hanun beldesindeki Halil Uveyda Okulu’na yönelik yaptığı katliamda en az 43 Filistinli şehit oldu" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hedef Alacağı Yerler

Sevabite, 7 Ekim 2023'ten itibaren, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 213'ten fazla barınma merkezinin hedef alındığını aktardı. Ayrıca, bu süreçte Gazze’de 4 sivil savunma görevlisinin daha öldüğü bildirilirken, toplamda 94 görevlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son Günlerdeki Saldırılar

Son iki günde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda da 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Sevabite, "İsrail'in son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarının arttığını" vurguladı. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde birçok doktor ve sağlık çalışanının şehit olduğu ifade edildi.

Üzücü Detaylar

Beyt Hanun beldesindeki Halil Uveyda Okulu'na yapılan saldırının ardından yanmış cesetlerin bulunduğu bildirildi. Yerinden edilen yaklaşık 1500 Filistinlinin sığındığı okula, İsrail askerlerinin top atışları ile rastgele ateş açması sonucu ölenlerden en az 10’unun yanarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 976 Filistinli öldü ve 106 bin 759 kişi yaralandı.