ABD donanma mensubu Jinchao Wei Çin'e casusluktan mahkûm edildi

Jinchao Wei, ABD donanmasındayken Çin'e hassas askeri istihbarat sağlamakla suçlanarak jüri tarafından 6 suçtan mahkûm edildi; cezası 1 Aralık'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:58
ABD donanma mensubu Jinchao Wei Çin'e casusluktan mahkûm edildi

ABD donanma mensubu Jinchao Wei Çin'e casusluktan mahkûm edildi

ABD donanmasında görev yaparken Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladığı" gerekçesiyle yargılanan Jinchao Wei, jüri tarafından suçlu bulundu.

Dava süreci ve jüri kararı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wei'nin davasında jüri, 5 gün süren duruşmanın ardından sanığı casusluk dahil 6 suçtan mahkûm etti.

Sunulan deliller

Mahkemeye sunulan deliller, Wei'nin Şubat 2022'de San Diego kentindeki donanma üssünde görev yaparken Çinli bir istihbarat yetkilisiyle sosyal medya aracılığıyla temas kurduğunu gösterdi.

İkili arasındaki belgelere göre, Wei Ağustos 2023'te gözaltına alındığı tarihe kadar USS Essex savaş gemisinin görüntülerini Çinli yetkiliyle paylaştı ve ABD donanmasına ait hassas bilgileri 12 bin dolar karşılığında sızdırdı.

Cezalandırma

Wei'nin ne kadar ceza alacağına ilişkin karar 1 Aralık'ta açıklanacak.

