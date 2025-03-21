ABD, Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez de Kirchner'i Yaptırım Listesine Aldı

ABD, Cristina Fernandez de Kirchner ve eski Bakan Julio Miguel de Vido'yu yolsuzluk suçlamasıyla yaptırım listesine ekledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:51
ABD, Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez de Kirchner'i Yaptırım Listesine Aldı

ABD'den Kritik Yaptırım Kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in yaptırım listesine alındığını duyurdu. Bu önemli adım, yolsuzluk suçlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yaptırım Listesine Eklenen İsimler

Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Fernandez de Kirchner ile birlikte eski Arjantin Planlama Bakanı Julio Miguel de Vido'nun da yaptırıma tabi olduğunu belirtti. Her iki isim de görevde bulundukları dönem boyunca ciddi yolsuzluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle bu listeye dahil edildi.

Yolsuzluk Dava Süreci

Fernandez de Kirchner hakkında 2019 yılında başlayan yolsuzluk davasında, 2022 yılında mahkeme kararı çıkmıştı. 2024 yılında Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan 6 yıl hapis cezası ve kalıcı kamu görevinden men kararı, bu sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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