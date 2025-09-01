ABD, Filistin pasaportu sahiplerine vizeleri askıya aldı

New York Times: Trump yönetimi kararı genişletti

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin pasaportu sahiplerine göçmen olmayan vizelerin onayını askıya aldığını bildirdi.

Gazetenin, konuya yakın dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Gazzelilere tüm ziyaretçi vizelerini askıya aldığını duyuran ABD yönetimi, bu konuda yeni bir adım daha attı.

18 Ağustos tarihli notla, ABD Dışişleri Bakanlığının tüm büyükelçiliklerine gönderdiği talimatla Batı Şeria ve Filistin diasporasından olan kişilere yönelik göçmen olmayan vize işlemleri durduruldu.

Bu karar, Filistin pasaportu sahibi kişilerin tıbbi tedavi, üniversite eğitimi, ziyaret ve iş seyahati gibi amaçlarla ABD'ye gelmelerini sağlayan vizeleri etkiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının 29 Ağustos tarihli açıklamasında, eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi yer aldı.

Karar, Filistin tarafında tepki topladı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce 16 Ağustos tarihinde Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.