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ABD, Gazze'de Ateşkes Anlaşması İçin Umutlu

ABD, Gazze'deki ateşkes ve esir takası için önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlanabileceğine inanıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:03
ABD, Gazze'de Ateşkes Anlaşması İçin Umutlu

ABD, Gazze'de Ateşkes ve Esir Taksisi İçin Umutlu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "gelecek haftalar" içinde ulaşılabileceğine dair umutlu olduklarını duyurdu. Taraflar arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik çabaların devam ettiğini belirtti.

Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilere Gazze'deki olası ateşkes sürecine yönelik müzakerelerde karşılaşılan aksaklıkların neden olduğu hayal kırıklığını ifade etti. "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına acilen varılması gerekiyor" diyen Miller, "Bir anlaşmaya varabilecek noktadayız. Taraflar arasındaki farklılıklar oldukça azaldı ve kalan tüm farklılıkların da aşılabilir olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Miller, süregelen çabalar göz önüne alındığında, "gelecek haftalarda" bir anlaşma sağlanabileceği konusunda umutlu olduklarını yineledi. Daha önceki müzakere süreçlerinin tıkandığını hatırlatarak, "Bu aşamaya daha önce de geldik, ancak tarafların bir anlaşmaya vardığını göremedik" ifadelerini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar öncülüğünde yürütülen ateşkes çabalarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmayı reddetmesi nedeniyle bugüne kadar başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

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