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ABD, Golan Tepeleri Saldırısını Kınadı Ama Diplomatik Çözümü Savunuyor

ABD, Golan Tepeleri'nde Hizbullah'ı suçlayarak diplomatik çözüme olan inancını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:13
ABD, Golan Tepeleri Saldırısını Kınadı Ama Diplomatik Çözümü Savunuyor

Golan Tepeleri’ndeki Saldırıya İlişkin Yorumlar

ABD, Golan Tepeleri'nde meydana gelen roket saldırısını düzenleyen Hizbullah'ı şiddetle kınadı. Beyaz Saray, diplomatik bir çözüm için hala zemin olduğunu vurguladı.

John Kirby'nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bir telekonferans düzenleyerek bölgedeki artan gerilimi değerlendirdi. Kirby, Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına yapılan saldırıyı Hizbullah’a atfetti ve kınadı:

"Bu hafta sonu, futbol oynayan çok sayıda çocuğun canını alan korkunç saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildi. Onlar bu durumu reddetmeye çalışıyor ama bu, onların kontrolündeki bir bölgeden geldi."

Kirby, tansiyonun artışını istemediklerini ve gerek İsrailli gerekse Lübnanlı yetkililerle sürekli iletişimde kaldıklarını belirtti.

İsrail'in Güvenliğine Destek

Kirby, ABD'nin İsrail'e olan desteklerinin sürdüğünü vurgulayarak, "ABD, diplomatik bir çözüme ulaşılması için çabaları desteklemeye devam edecektir. Halen diplomasi için zaman ve zemin olduğuna inanıyoruz. Mavi Hat boyunca saldırıların sona ermesi ve her iki tarafın da güven içinde yaşaması çok önemli," ifadesini kullandı.

Mecdel Şems Saldırısının Sonuçları

Mecdel Şems beldesindeki roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyinden ateşlendiğini belirtmiştir.

Lübnan Hizbullahı ise bu iddiaları reddederek, olayla herhangi bir bağlantıları olmadığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya yönelik olarak,

"İsrail, bu ölümcül saldırıyı asla unutmayacak. Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek,"
sözlerini sarf etti.

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