ABD Gümrük Muhafaza Dairesinin Gözaltı Merkezleri Kapasitesini Aştı

Gözaltı Merkezleri Dolup Taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), gözaltı merkezlerindeki doluluk oranının yüzde 109'a ulaştığını bildirdi. CBS News'ün ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere göre, ICE'nin 38 bin 521 yataklı gözaltı merkezlerinde yaklaşık 42 bin kişi tutuluyor.

Göçmen Gözaltı Sayılarındaki Artış

ABD Başkanı Donald Trump döneminde, bir günde gözaltına alınan kişi sayısı 1000'e çıkması dikkat çekerken, Joe Biden yönetiminin son yılındaki sayı günlük ortalama 312 olarak kaydedildi.

Trump yönetimi, ICE gözaltı merkezlerine geniş yetkiler vererek başvuru yapmamış düzensiz göçmenlerin izini sürmeye başlamıştı.

Kapacity Artışı İçin Çözümler Aranıyor

ICE yetkilileri, artan gözaltı sayıları nedeniyle merkezlerde kapasitelerin arttırılması gerektiğini ifade ederken, yetkili mercilerle işbirliği ve Kongre'den ek finansman talep etme gibi çeşitli çözümler araştırdıklarını duyurdu.

Serbest Bırakmalar ve Takip Sistemleri

Gözaltı merkezlerinde doluluk oranı yüzde 109'a çıkarken, ICE 3 Şubat'ta yaklaşık 160 kişiyi serbest bıraktı. Bu kişilerin takibi için bileklerine elektronik kelepçe takılabiliyor.

Gözaltına alınan kişiler, sınır dışı edilmek için gereken belgelerin tamamlanmasına kadar günler, haftalar veya bazı durumlarda aylarca gözaltında kalabiliyor. Düzensiz göçmenler, kendi ülkeleri tarafından kabul edilmedikleri durumlarda ise sınır dışı edilemiyor.

Trump Yönetimi ve Göçmen Politikaları

Trump, 20 Ocak yemin töreninin ardından ABD'de doğan göçmen çocuklarına vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını belirtmişti. Ayrıca, sınırdaki düzensiz göç akışını önlemek için, yeni güvenlik önlemleri ve 1500 ek asker gönderilmesi kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesi için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.