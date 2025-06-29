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ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza'dan Kritik Açıklamalar

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, ülkeye girişteki uygulamalarını ve denetim süreçlerini detaylandırdı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:56
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza'dan Kritik Açıklamalar

Gümrük ve Sınır Muhafaza'dan Önemli Açıklamalar

ABD Dulles Uluslararası Havalimanı Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Müdürü Matthew Armour, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ardından, ülkeye giren yabancılar için herhangi bir yeni uygulama getirilmediğini belirtti. Armour, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Yabancıların Ülkeye Girişi ve Denetim Süreçleri

ABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Basın Ofisi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, havalimanındaki uygulamalara değinildi. Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, geçerli vizeleri olsa dahi yabancıların ülkeye girişini reddetme yetkisine sahip. Bu durum, yolcuların çantalarında taşıdıkları bitkilerden, sosyal medya paylaşımlarına kadar değişkenlik gösterebilir.

Son günlerde Gazze’ye verdikleri destek nedeniyle ülkeye alınmadıkları iddia edilen yolcuların durumu, endişeleri artırıyor. Armour, gelen yolcuların standart pasaport kontrolünden geçtikten sonra, bilgilerin çelişkili olması durumunda ikinci aşamaya geçileceğini belirtti.

Sosyal Medya ve Telefon İncelemeleri

İkinci aşamada yapılan sosyal medya hesapları ve telefon incelemeleri, yalnızca gerekli koşullarda gerçekleştiriliyor. Armour, “Gerekirse” kelimesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu incelemeler, genellikle belirli hedefler doğrultusunda ve bireysel durumlara göre yapılıyor.

Güvenlik ve İşbirlikleri

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, araştırmalarında Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi birçok farklı kuruluşla işbirliği yapıyor. Bu işbirlikleri, şüpheli durumların tespiti için kritik öneme sahip. Ayrıca, Yolcu listeleri ile beraber, Ulusal Hedefleme Merkezi devreye girerek, uçuş başlamadan önce şüpheli yolcular üzerinde hedefleme çalışmaları yürütüyor.

Yolcu Sayıları ve Giriş Koşulları

Dulles Uluslararası Havalimanı günlük ortalama 60 bin yolcuya hizmet veriyor. Geri çevrilen yolcu sayısının oldukça düşük olduğu belirtilirken, yetkililer, yolcuların istenen belgelere sahip olmaları durumunda ABD’ye giriş yapmalarının olası olduğunu açıkladı. Giriş koşulları ve yasalarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurguladılar.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi

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