ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Değerlendiriliyor

Washington, Moskova'nın bombardımanlarını yakından izliyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e verdiği demeçte, Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdüren Rusya karşısında yeni yaptırımların değerlendirildiğini söyledi.

Bessent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde söylediklerinin tam tersini yaptığını ve "utanç verici bir şekilde bombardıman kampanyasını artırdığını" belirtti.

Bakan, Moskova'ya karşı olası adımlara ilişkin soruya yanıt verirken, "Başkan (Donald) Trump ile birlikte tüm seçenekler masada ve bunları bu hafta çok yakından inceleyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Başkan Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını "iki hafta içinde" öğreneceğini söylemiş ve Moskova'ya yönelik olası yaptırımlara da işaret etmişti.

Trump, ilerleme sağlanamaması durumunda "büyük yaptırımlar ya da büyük tarifeler veya her ikisinin birden" gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Alaska zirvesinin ardından, Trump'ın yeni yaptırımlar uygulama seçeneğine sahip olduğunu ancak bunun "görüşmelerin sonu" anlamına geleceğini belirtmişti.