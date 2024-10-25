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ABD Hükümeti Yerlilere Karşı Tarihi Özür Dileyecek

Başkan Biden, Amerikan Yerlisi çocuklarına uygulanan asimilasyon politikaları için resmi özür dileyecek.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:41
ABD Hükümeti Yerlilere Karşı Tarihi Özür Dileyecek

ABD'nin Yerlilere Yönelik Asimilasyon Politikaları İçin Özür Dilemesi

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin Amerikan Yerlisi çocuklarını asimile etmeye zorlayan yatılı okulların rolü nedeniyle resmi olarak özür dilemek üzere hazırlıklar yapıyor.

Özür Dilemenin Önemi

Washington Post'ta yer alan habere göre, Biden, "Amerikan Yerlisi uluslardan, çocuklarına yıllarca gösterdiğimiz muamele için resmi bir özür dilemek için batıya gidiyorum." ifadelerini kullandı. Özür konuşması, Arizona eyaletinde tarihsel öneme sahip bir okul olan "Gila Crossing"de gerçekleştirilecek.

Söz konusu Yatılı Okulun Geçmişi

Bu özür, on binlerce Amerikan Yerlisi çocuğun maruz kaldığı kötü muameleler için tarihsel bir adım niteliği taşıyor. ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, bu özrün, birçok Amerikan Yerlisi için "dünyalara bedel" olduğunu vurgularken, Biden’ın özür dilemesinin, o dönemi deneyimleyenler için önemli bir his uyandıracağını ifade etti.

Kabile Liderlerinin Katılımı

Biden’ın bu seyahatinde, Ulusal Amerikan Yerlileri Yatılı Okul İyileştirme Koalisyonu'nun Başkanı Deborah Parker ve diğer birçok kabile liderinin de bulunması bekleniyor. Parker, "Bu okullar, dil ve kültür kaybına ve çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan asimilasyon ve kültürel soykırım araçlarıydı." şeklinde konuştu.

Tarihi Arka Plan

1819 yılından 1969'a kadar ABD hükümeti, 37 eyalette 400'den fazla Amerikan Yerlisi yatılı okulunu yönetmiştir. Bu okullar, yerli çocukların zorla Hristiyanlaştırıldığı ve dillerinin konuşulmasına izin verilmediği yerler olarak tarihe geçmiştir.

Gila Nehri Kızılderili Topluluğunun valisi Stephen Roe Lewis, "Söz konusu yatılı okuldan kurtulan bazı büyüklerimiz hayatları boyunca bu anı bekledi." diyerek, özrün uzun bir bekleyişin sonucunda geldiğini belirtti.

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