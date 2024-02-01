ABD Husileri hedef aldı: Husilere ait İHA ve kontrol merkezleri vuruldu

CENTCOM, Husilerin elindeki bölgelerden gemi vuracak balistik füze atıldığını açıkladı. Füzenin Aden Körfezi yönünde gittiği belirtilen açıklamada, balistik füze ile İran yapımı 3 İHA'nın vurularak yok edildiği duyuruldu.

Açıklamada, kimsenin zarar görmediği veya yaralanmadığı ifade edildi. CENTCOM, Yemen'de Husilerin elindeki yerlerde "meşru müdafaa" hakkını kullanarak 1 İHA, İHA kontrol merkezi ve 10 saldırı İHA'sını vurup yok ettiğini duyurdu. Açıklamada, bu İHA'ların bölgedeki ticari ve ABD Donanması gemilerine tehdit oluşturduğu saptandığı kaydedildi.

KIZILDENİZ'DE SON DURUM NE?

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırmasına karşı 31 Ekim 2023'te Yemen sularında İsrailli şirketlere ait olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere müdahale etmeye, bazılarına da dron ve füze saldırıları yapmaya başladı. Husiler, İran'ın desteğini alıyorlardı.

Yemen'den füze ve dron saldırılarına ABD güçleri birçok kez karşılık verdi. Husilerin saldırıları yüzünden birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz seferlerini iptal etti. ABD, 18 Aralık 2023'te birçok ülkenin desteğiyle Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu "deniz görev gücü" kurduğunu duyurdu. Bu operasyonun amacı küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlamaktı.

Kızıldeniz'de Husiler, 31 Aralık 2023'te İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettikleri bir gemiyi ele geçirmek istedi. ABD helikopterleri, Husilere ait 3 sürat teknesine ateş açtı. Husiler, 10 Ocak'ta da ABD'ye ait bir gemiyi füze ve dron saldırılarıyla vurduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının durdurulmasını isteyen ABD ve Japonya'nın sunduğu kararı onayladı. Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Avrupa ve Asya arasında en kısa yolu sağlıyor. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si bu kanal üzerinden gerçekleşiyor.