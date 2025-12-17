DOLAR
Trump, Suriye ve Filistin Dahil 6 Ülkenin ABD'ye Girişini Yasakladı

Trump, Suriye ve Filistin'in de aralarında olduğu 6 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı; 12 ülkeye yönelik yasaklar sürüyor, 15 ülkeye kısıtlama getirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:01
ABD Başkanı Donald Trump, seyahat yasağı uygulanan ülke listesini genişleterek yeni bir kararname imzaladı. Beyaz Saray açıklamasına göre, vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanacak yeni ülkeler Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye oldu. Ayrıca Filistin Yönetimi tarafından çıkarılan seyahat belgelerini kullananlara da yasak getirildi; daha önce kısıtlamalara tabi olan Laos ve Sierra Leone ise tam kapsamlı yasak listesine alındı.

Trump'ın gerekçesi

Karar, Trump tarafından ülkeyi "ulusal güvenlik ve kamu güvenliği tehditlerine karşı korumak amacıyla" alındığı ifade edildi. Beyaz Saray açıklamasında, güvenlik tarama, inceleme ve bilgi paylaşımı süreçlerinde eksiklikler bulunan ülkelere bu önlemlerin uygulandığı belirtildi.

12 ülkeye yönelik mevcut yasaklar sürüyor

Beyaz Saray, daha önce ilan edilen ve uygulanmakta olan 12 ülkeye yönelik seyahat yasağının devam ettiğini açıkladı. Bu ülkeler: Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

Toplam 15 ülkeye seyahat kısıtlaması getirildi

Açıklamada ayrıca, bu yıl itibarıyla seyahat kısıtlamaları getirilen 7 ülkeden 4'üne yönelik kısıtlamaların devam edeceği; söz konusu ülkelerin Burundi, Küba, Togo ve Venezuela olduğu belirtildi. Vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlanacak 15 ilave ülke ise: Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve.

Kimler muaf?

Uygulamanın ABD’de yasal olarak ikamet edenler, geçerli vizesi bulunanlar, atletler, diplomatlar ve ülkeye girişleri Amerikan ulusal çıkarlarına hizmet eden bireyleri kapsamadığı belirtildi.

