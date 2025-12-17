DOLAR
Bursa Görükle'de Hareket Halindeki Volkswagen Alev Aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde hareket halindeki Volkswagen marka otomobilin motor bölümü aniden alev aldı; vatandaşlar ve itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:03
Bursa Görükle'de Hareket Halindeki Volkswagen Alev Aldı

Bursa Görükle'de Hareket Halindeki Volkswagen Alev Aldı

Olayın Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde hareket halindeki bir otomobilin motor kısmından aniden alev çıktı. Araç, İstanbul-İzmir otobanına çıkmak için ilerlerken dumanların yükseldiği fark edildi.

Sürücü, Volkswagen marka otomobili yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevlerin bir anda çoğalmasıyla vatandaşlar araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle müdahale ederek destek verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın sonucunda otomobilin motor kısmı tamamen küle döndü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA'DA HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİL, BİRANDA ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI. VATANDAŞLARIN SEFERBER...

BURSA'DA HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİL, BİRANDA ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI. VATANDAŞLARIN SEFERBER OLDUĞU ALEVLERE, OTOMOBİLİN MOTOR KISMINI KÜLE ÇEVİRDİ.

BURSA'DA HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİL, BİRANDA ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI. VATANDAŞLARIN SEFERBER...

