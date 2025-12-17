Bursa Görükle'de Hareket Halindeki Volkswagen Alev Aldı

Olayın Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde hareket halindeki bir otomobilin motor kısmından aniden alev çıktı. Araç, İstanbul-İzmir otobanına çıkmak için ilerlerken dumanların yükseldiği fark edildi.

Sürücü, Volkswagen marka otomobili yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevlerin bir anda çoğalmasıyla vatandaşlar araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle müdahale ederek destek verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın sonucunda otomobilin motor kısmı tamamen küle döndü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

