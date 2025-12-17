Adana'da Solist Cinayeti: 14 Yaşındaki Çocuğun Tetiği Çektiği İddiası

Adana'da bir barda hesap kavgası ölümle sonuçlandı

Adana Seyhan ilçesinde 11 Aralık 02.00 sıralarında bir barda başlayan tartışma, iddialara göre 14 yaşındaki bir çocuğun ateş açmasıyla can aldı. Olayda hayatını kaybeden solistin kimliği ve kavgaya ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Olayın seyri

İddiaya göre, H.Ç. (46) eğlendiği bir bardan "param yok" diyerek hesabı ödemeden ayrıldı. Bir süre sonra başka bir bara eğlenmeye giden H.Ç.'yi gören işletme ortağı ve solist Kenan Arslan (42), yanına giderek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada H.Ç. masasında bulunan bardak, çatal ve bıçakları fırlattı ve bar çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Bir süre sonra H.Ç., akrabalarıyla birlikte mekanın önüne dönerek Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Bu konuşma sırasında yanında bulunan akrabası B.D. (14), belinden çıkardığı tabancayla Arslan'a ateş açtı. Arslan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. H.Ç. ve B.D. olay yerinden kaçtı.

Müdahale, otopsi ve cenaze

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kenan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma, gözaltı ve tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan ön incelemede, H.Ç.'nin yaklaşık 15 bin TL tutarındaki hesabı ödemediği ve bir süredir çevredeki mekanlarda ödeme yapmadığı tespit edildi. Güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları incelenerek şüphelilerin kaçış güzergahı ve kaldıkları adres belirlendi.

Adres operasyonunda yakalanan H.Ç. ile B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece her iki şüpheli de tutuklandı. H.Ç.'nin ifadesinde, Arslan'ın yanına gelerek "Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun" demesi üzerine rencide olduğunu söylediği kaydedildi.

Soruşturma sürüyor.

