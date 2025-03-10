ABD ile Çin, Trump-Şi Zirvesi İçin Görüşmelere Başladı

ABD ve Çin Arasında Zirve Hazırlıkları

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in haziran ayında planlanan zirvesi için iki ülke yetkilileri arasında görüşmelerin başladığı öne sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bu konuda bilgi sahibi kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak, iki liderin ilerleyen aylarda bir araya gelebileceğini belirtti.

Gümrük Vergisi Tartışmaları Gölgesinde Zirve

ABD'li ve Çinli yetkililerin, Trump ile Şi'yi haziran ayında ABD'de bir araya getirecek olası zirve için temasa geçtiği ifade ediliyor. Bu zirvenin, iki ülke arasındaki gümrük vergisi tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekiyor. Zirvenin, Pekin ile müzakerelerde Washington'a bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

İki Liderin Doğum Günleri

Olası zirvenin, Şi ile Trump'ın doğum günlerini de kapsayacak şekilde bir tema üzerine inşa edilebileceği kaydedildi. Şi, 14 Haziran 1946 doğumlu Trump'tan beş yıl sonra, 15 Haziran 1953'te dünyaya geldi.

Pazarlıklara Açıklık

Trump ve Şi, temsilcileri aracılığıyla, Trump'ın kasım ayında başkanlık seçimlerini kazanmasından bu yana olası bir liderler zirvesine ilgi duyduklarını dile getirmişlerdi. Trump, Çin'e uygulanan %20 gümrük vergisi ile ilgili son açıklamalarında, Şi ile iyi anlaştığını ve görüşmelere açık olduğunu ifade etti.