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ABD ile İsrail arasında savunma görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile savunma iş birliği ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:44
ABD ile İsrail arasında savunma görüşmesi

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Arasında Kritik Görüşme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Amerika’nın İsrail’in savunmasına olan destek taahhüdünü yineledi.

Görüşmenin Detayları

Austin, X hesabında yayımladığı bilgilere göre, iki lider bölgede meydana gelen son gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldı. Yapılan görüşmede, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya ulaştığına dikkat çekildi. Bu savaş uçakları, Amerika'nın İsrail'i koruma ve bölgedeki güçlerini muhafaza etme yönündeki çabalarının bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

Austin, görüşme sırasında, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemine de vurgu yaptı. Ayrıca, Austin ve Gallant, daha önce yaptıkları görüşmelerde İran kaynaklı tehditler ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

Bölgedeki Askeri Önlemler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, F-22 Raptor savaş uçaklarının İran ile İsrail arasındaki artan gerilim sebebiyle bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi. Bu uçakların, İran veya onun vekillerinin olası bir bölgesel tırmanışını önlemek amacıyla gönderildiği belirtildi.

Ayrıca, açılan açıklamada, bölgeye gönderilen F-22'lerin sayısı ve hangi ülkelere konuşlandırıldığı konusunda detay verilmedi.

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