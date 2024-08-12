ABD, İran'ın Olası Saldırısını Değerlendirdi

ABD Yönetimi: İran'ın Saldırı Planları Gündemde

Beyaz Saray, İran'ın, Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleşen suikasta yanıt olarak bu hafta içinde bir karşı saldırı düzenleyebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Önemli Açıklamalar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby tarafından düzenlenen telekonferansla basın toplantısında, bölgedeki gerginliklerin azaltılması yönündekararlılıklarını vurguladı. Kirby, "İsrail-İran gerginliğinin daha da artmasını istemiyoruz" diyerek, bölgedeki siyasi durumu değerlendirdi.

Kirby, İran ve İran destekli grupların İsrail hedeflerine karşı olası bir saldırısına karşı Tel Aviv'e tam destek vereceklerini açıkladı. Bu konuda, "ABD de potansiyel saldırıların zamanlaması ile ilgili endişelerini paylaşıyor" ifadesini kullandı.

Geleceğe Yönelik Endişeler

Olası saldırının ne zaman gerçekleşeceğine dair tahminler yapmakta güçlük çeken Kirby, "Ciddi düzeyde saldırılar" olabileceği konusunda uyardı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ABD, Mısır ve Katar liderlerinin Gazze bölgesinde ateşkes çağrısını hatırlatarak, bu adımın gerilimleri azaltabileceğini belirtti.

31 Temmuz'da resmi olarak Tahran'da suikaste uğrayan Heniyye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu öne sürmüştü. İran, bu suikasta karşılık vereceğini söylemişti.