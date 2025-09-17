ABD, İran Ordusunu Finanse Eden Kişi ve Kurumlara Yaptırım Uyguladı

ABD, Hong Kong ve BAE merkezli 10'dan fazla kişi ve kuruma, İran ordusunu finanse etmek iddiasıyla yaptırım uyguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:55
ABD yönetimi, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 10'dan fazla kişi ve kurumu, İran ordusunu finanse etmekle suçlayarak yaptırım listesine aldı.

OFAC'ın bildirimi

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan kişi ve kurumların İran petrolü satışından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere fon transferlerini koordine ederek İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı (MODAFL)'a katkıda bulundukları belirtildi.

Gölge bankacılık ve kripto aracılığıyla aklama

Açıklamada, İran'ın gölge bankacılık ağlarının yasa dışı mali aracılar vasıtasıyla uluslararası finans sistemini kötüye kullandığı; bu ağların yaptırımları aşmak için denizaşırı paravan şirketler ve kripto para kullanarak kara para akladığı vurgulandı.

Hurley'nin değerlendirmesi

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley konuya ilişkin değerlendirmesinde, 'İranlı kuruluşlar, yaptırımlardan kaçmak ve uluslararası finans sistemi üzerinden milyonlarca dolar aktarmak için gölge bankacılık ağlarına güveniyor.' ifadelerini kullandı.

Hurley, ABD'nin İran'ın silah programlarını ve Orta Doğu'daki yıkıcı faaliyetlerini finanse eden bu kritik mali akışları kesmeye devam edeceğini belirtti.

