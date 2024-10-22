ABD, İranlı General Ruhollah Bazghandi'yi Suçladı

ABD, İranlı General Bazghandi'nin New York'ta muhalif Masih Alinejad'ı öldürme girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:34
ABD, İranlı General Ruhollah Bazghandi'yi Suçladı

İranlı General Suçlamalarla Karşı Karşıya

ABD'de federal savcılar, İran Devrim Muhafızları Ordusu generali Ruhollah Bazghandi ve beraberindeki 3 kişiyi, New York’ta yaşayan İranlı muhalif Masih Alinejad’ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle suçladı. İddianame, New York’taki federal mahkemeye sunuldu.

İddianamedeki Suçlamalar

İddianamede, generali Bazghandi ile Haj Thaer, Hossein Sedighi ve Seyed Muhammed Forouzan’ın, yaklaşık iki yıl önce New York’ta İran kökenli muhalif Alinejad'ı öldürmek amacıyla bir Doğu Avrupalı suç örgütüyle anlaşma yaptıkları öne sürüldü.

Bu kişiler; Alinejad'ı öldürmek için kiralık katil tutma, kara para aklama ve İran hükümetine karşı uluslararası yaptırımları ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Eğer Bazghandi tüm suçlamalardan mahkum olursa, 60 yıl hapis cezasıyla yüzleşebilir.

Masih Alinejad Vakası

New York'ta yaşayan İran doğumlu muhalif gazeteci Masih Alinejad, 15 Temmuz 2021 tarihinde İran istihbarat ajanları tarafından kaçırılmaya çalıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu girişimde bulunan 4 şahsın, Alinejad’ı İran'a götürmek üzere Brooklyn’deki bir sahil mahallesinden askeri bir sürat teknesiyle çıkarmanın yollarını araştırdığı iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları, Hollywood senaryolarına benzeterek "temelsiz ve saçma" olarak değerlendirdi. Bununla birlikte, ABD, Ekim 2017'den bu yana İran Devrim Muhafızları’nı küresel bir terörist grup olarak tanımlamaktadır.

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