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ABD, İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışını Onayladı

ABD, İsrail'e 20 milyar doları aşan yeni silah satışını onayladı. Kararın, bölgedeki gerginlik döneminde alınması dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:50
ABD, İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışını Onayladı

ABD Yönetiminden Yeni Silah Satışı Onayı

ABD hükümeti, Gazze'ye yönelik operasyonlarına devam eden İsrail için toplam değeri 20 milyar doları aşan yeni silah ve mühimmat satışına onay verdi.

Pentagon'dan Açıklama

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu kapsamda yapılan silah satışlarını onayladığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'e yapılacak satışların 5 ayrı paket halinde düzenlendiği belirtiliyor.

Satışta Neler Var?

Onaylanan paketler arasında savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer almaktadır. Özellikle, 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile bunlara ait mühimmat, satışın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Ekstra Paketler

Diğer paketler arasında 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ve 32 binden fazla tank mermisi ve ilgili operasyonel ekipman da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışı da ayrı bir paket olarak onaylanmıştır.

Bölgedeki Gerginlik ve Ateşkes Süreci

Toplam değeri 20,3 milyar doları bulan bu silah satışının, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu bir dönemde yapılması dikkat çekiyor. Ayrıca, silah satışını durduracak bir önerinin ABD Kongresi'nden gelmesi beklenmiyor.

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