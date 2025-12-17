DOLAR
Başakşehir'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:52
Olay Yeri ve Zaman

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Mehmet İnan yönetimindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, Arnavutköy istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Nazmiye A. (42) yönetimindeki 34 NFN 109 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Nazmiye A., araçtaki annesi Ayşe A. (79) ile Mehmet İnan ağır yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet İnan yaşamını yitirdi.

Diğer iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntüler ve Soruşturma

Kaza anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

