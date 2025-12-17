Başakşehir'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Olay Yeri ve Zaman

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Mehmet İnan yönetimindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, Arnavutköy istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Nazmiye A. (42) yönetimindeki 34 NFN 109 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Nazmiye A., araçtaki annesi Ayşe A. (79) ile Mehmet İnan ağır yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet İnan yaşamını yitirdi.

Diğer iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntüler ve Soruşturma

Kaza anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BAŞAKŞEHİR’DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN ARACI KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.