ABD İstihbarat Raporu: Çin, Tayvan İşgali İçin Feribot Filosunu Hızla Genişletiyor

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından Pentagon için hazırlanan ve gizli niteliği taşıyan bir rapora ulaştı. Raporda, Çin'in ticari feribot filosunu hızla genişlettiği ve bunun Tayvan'ı olası işgal hazırlığı olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Raporun bulguları

Rapor, Çin'in bazı ticari feribotları tank taşımak ve amfibi operasyonlar için modifiye ettiğini belirtiyor. Belgede, bu feribotların Çin ile bir çatışma halinde ABD tarafından askeri hedef olarak değerlendirileceği vurgulanıyor.

Ayrıca 2022'de Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) katıldığı tatbikatlarda, Beş Göz ittifakının yaklaşık 30 Çin ticari feribotunu izlediği ifade ediliyor.

Uydu görüntüleri ve çıkarma gemileri

Raporda yer alan uydu görüntülerine göre Çin'in 3 farklı sınıfta yeni çıkarma gemisi geliştirdiği tespit edildi. Bu çıkarma gemilerinin en küçüğünün yaklaşık 110 metre, en büyüğünün ise 185 metre uzunluğunda olduğu kayıtlarda yer alıyor. Görüntülerde Çin'e ait feribotların bu çıkarma gemilerinin yanında demirlediği gözlemlendi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) araştırmacısı Thomas Shugart, çıkarma gemileriyle feribotların "birbirine uyan setler" şeklinde yapılandırıldığını belirtti. Benzer şekilde Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), Çin'in 2026 sonuna kadar 76 büyük feribot inşa etmeyi planladığını bildirdi.

Ro‑Ro feribotlar ve askeri kullanım

ABD Deniz Harp Okulu yetkilileri, çıkarma gemilerinin özellikle Çin'in Ro‑Ro tipi feribotlarıyla uyumlu şekilde tasarlandığını; kapı yerleşimleri ve uzunlukların buna göre ayarlandığını ifade etti. Ro‑Ro tipi feribotlar, yüzlerce yolcu ve araç taşıma kapasitesine sahip ticari kargo gemileri olup, araçların ve ağır yüklerin gemiye doğrudan rampalardan girip çıkmasına imkan tanıyor.

Çin'in bu feribotları askeri amaçla kullandığı ilk kaydedilen örnek, 2019'da "Bang Chui Dao" adlı 15 bin tonluk geminin amfibi çıkarma tatbikatında yer alması oldu.

Uluslararası izleme ve bağlam

Rapor, bu gelişmeleri uluslararası bir izleme ve değerlendirme bağlamında sunuyor. Beş Göz ittifakı, ilk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan ve daha sonra Kanada, Avustralya ile Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen UKUSA anlaşmasına dayanan bir elektronik istihbarat işbirliği ağı olarak anılıyor.

Raporun yayıldığı ortamda yer alan uydu görüntüleri ve analizler, bölgedeki deniz harekatı kapasitesine ilişkin endişeleri yoğunlaştırıyor.