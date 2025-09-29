ABD İstihbarat Raporu: Çin, Tayvan İşgali İçin Feribot Filosunu Hızla Genişletiyor

ABD Savunma İstihbarat Ajansı raporu, Çin'in Ro‑Ro feribot filosunu amfibi operasyonlara uyarlayıp Tayvan işgali hazırlığı yaptığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:37
ABD İstihbarat Raporu: Çin, Tayvan İşgali İçin Feribot Filosunu Hızla Genişletiyor

ABD İstihbarat Raporu: Çin, Tayvan İşgali İçin Feribot Filosunu Hızla Genişletiyor

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından Pentagon için hazırlanan ve gizli niteliği taşıyan bir rapora ulaştı. Raporda, Çin'in ticari feribot filosunu hızla genişlettiği ve bunun Tayvan'ı olası işgal hazırlığı olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Raporun bulguları

Rapor, Çin'in bazı ticari feribotları tank taşımak ve amfibi operasyonlar için modifiye ettiğini belirtiyor. Belgede, bu feribotların Çin ile bir çatışma halinde ABD tarafından askeri hedef olarak değerlendirileceği vurgulanıyor.

Ayrıca 2022'de Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) katıldığı tatbikatlarda, Beş Göz ittifakının yaklaşık 30 Çin ticari feribotunu izlediği ifade ediliyor.

Uydu görüntüleri ve çıkarma gemileri

Raporda yer alan uydu görüntülerine göre Çin'in 3 farklı sınıfta yeni çıkarma gemisi geliştirdiği tespit edildi. Bu çıkarma gemilerinin en küçüğünün yaklaşık 110 metre, en büyüğünün ise 185 metre uzunluğunda olduğu kayıtlarda yer alıyor. Görüntülerde Çin'e ait feribotların bu çıkarma gemilerinin yanında demirlediği gözlemlendi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) araştırmacısı Thomas Shugart, çıkarma gemileriyle feribotların "birbirine uyan setler" şeklinde yapılandırıldığını belirtti. Benzer şekilde Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), Çin'in 2026 sonuna kadar 76 büyük feribot inşa etmeyi planladığını bildirdi.

Ro‑Ro feribotlar ve askeri kullanım

ABD Deniz Harp Okulu yetkilileri, çıkarma gemilerinin özellikle Çin'in Ro‑Ro tipi feribotlarıyla uyumlu şekilde tasarlandığını; kapı yerleşimleri ve uzunlukların buna göre ayarlandığını ifade etti. Ro‑Ro tipi feribotlar, yüzlerce yolcu ve araç taşıma kapasitesine sahip ticari kargo gemileri olup, araçların ve ağır yüklerin gemiye doğrudan rampalardan girip çıkmasına imkan tanıyor.

Çin'in bu feribotları askeri amaçla kullandığı ilk kaydedilen örnek, 2019'da "Bang Chui Dao" adlı 15 bin tonluk geminin amfibi çıkarma tatbikatında yer alması oldu.

Uluslararası izleme ve bağlam

Rapor, bu gelişmeleri uluslararası bir izleme ve değerlendirme bağlamında sunuyor. Beş Göz ittifakı, ilk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan ve daha sonra Kanada, Avustralya ile Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen UKUSA anlaşmasına dayanan bir elektronik istihbarat işbirliği ağı olarak anılıyor.

Raporun yayıldığı ortamda yer alan uydu görüntüleri ve analizler, bölgedeki deniz harekatı kapasitesine ilişkin endişeleri yoğunlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı