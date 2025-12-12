Bilecik’te parçalı kırık köpek 2 saatlik ameliyatla iyileşti

Bilecik’te parçalı kırık köpek 2 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Cami Kebir Mahallesi’nde kara yolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu ayağı parçalı kırılan köpek için Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı-Hayvan Hastanesi ekipleri hızla müdahale etti. Yaralı köpek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü ve 2 saatlik ameliyatla tedavi edildi.

Ameliyat ayrıntıları ve iyileşme

Yapılan tetkiklerde köpeğin sol ayağında parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat sırasında 1 adet pim, 1 dinamik kompresyon plağı, 3 vida ve 3 serklaj teli ile sabitleme yapıldı. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü ve üzerinden bir hafta geçmesine rağmen köpeğin durumu iyi.

Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı-Hayvan Hastanesi Veteriner Hekim Halil İbrahim Güler ameliyat sonrası, "Hayvanımız geldiğinde sol ayağında bir kırığımız vardı. Burada yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda parçalı kırığı tespit ettik ve hemen ameliyata aldık. Ameliyatta bir adet pim kullanıldı, bir tane dinamik kompresyon plağı, üç tane vida ve üç tane de serklaj teli ile sabitledik. Ayağı şuan üzerinden bir hafta geçti, köpeğimiz gayet iyi. Adını da ’Şans’ koyduğumuz köpek iyileşince sahiplendireceğiz" dedi.

