ABD, Japonya ve Güney Kore'den Hint-Pasifik Güvenliği İçin Ortak Mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, üç ülkenin ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği, istikrarı ve refahı için ortak adımlar atma kararlılıklarını yineledi.

Toplantı ve Mutabakat

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, İvaya ve Cho, New York'ta bir araya geldi. Görüşmede bakanlar, düzenli şekilde yürütülen "Freedom Edge" isimli tatbikatı ve üçlü sahil güvenlik işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Tayvan ve Kuzey Kore

Bakanlar, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine dikkati çekerek, Tayvan'ın uluslararası örgütlere anlamlı katılımını desteklediklerini belirtti. Aynı zamanda Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının oluşturduğu tehdide karşı ortak çalışma mesajı verildi; Pyongyang'ın silahsızlanmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlar, Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliği konusunda ciddi endişelerini dile getirerek bu tür faaliyetlerin acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği

Üç bakan, Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği, istikrarı ve refahını ilerletmeye yönelik ortak çabalarını sürdürme konusunda anlaştı. Rubio, İvaya ve Cho, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, dijital altyapı, yapay zeka, kuantum teknolojisi ve biyoteknoloji gibi alanlarda işbirliğini artırma kararı aldı.

Görüşme, bölgesel güvenlik ve teknoloji odaklı işbirliğinin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradeyi bir kez daha ortaya koydu.