Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD, Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları Üçlü İşbirliğini Güçlendirdi

Güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalayan bakanlar, Kuzey Kore'ye karşı ortak yaklaşımı vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:38
ABD, Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları Üçlü İşbirliğini Güçlendirdi

ABD, Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları Üçlü İşbirliği Girişimi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ve Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Tokyo'da kritik bir toplantıda bir araya gelerek güvenlik işbirliğini ele aldı.

Güvenlik Alanında Ortak Anlaşma

Pentagon'un açıklamasına göre, ülkeler arası güvenlik endişeleri üzerine görüşmeler gerçekleştiren bakanlar, bu bağlamda üçlü işbirliği mutabakatı imzaladılar. Her üç bakan, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrar sağlama konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

Kuzey Kore'ye Yönelik Dikkatler

Austin, Kihara ve Shin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerinden kaçınmada ortak çabaları sürdüreceklerini belirtirken, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki artan askeri ve ekonomik işbirliğinden endişe duyduklarını ifade ettiler. Üç ülke, Kuzey Kore'nin nükleer programlarını kınayarak Pyongyang yönetimine bu faaliyetleri durdurma çağrısında bulundu.

Çöp Balonu Tartışmaları

Austin ve Shin, Kuzey Kore'nin çöp balonu gönderme faaliyetleri hakkında da görüşmeler yaparak, Pyongyang'ı bu tür provokatif eylemleri durdurmaya davet ettiler. Güney Kore'de bulunan sığınmacılar ve aktivistler, Kuzey'e eleştiriler içeren broşürlerin yer aldığı balonlar göndermekteydiler.

Bu gelişmeler, bölgesel güvenliğin sağlanması açısından önemli bir dönüşüm olarak değerlendirilmektedir. Üç ülkenin ortak çıkarlarını gözeterek attıkları adımlar, gelecekteki işbirliğinin temellerini atmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!