Bursa'da Gece Yarısı Kaza: 2 Yaralı, İtfaiye Kurtardı

Gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi Yetişkin Sokak'ta meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Çarpışma ve sıkışma

Olay, saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 16 TU 470 plakalı hafif ticari araç ile T.Y. yönetimindeki 16 AKD 311 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanında oturan yolcu araç içinde sıkıştı.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

