ABD, Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füzesi Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya toplam değeri 3,64 milyar dolar olan uçaksavar füzeleri ve ilgili askeri ekipmanların satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya'ya yeni silah satışını onayladığı belirtildi.

Bu çerçevede, Japonya'ya AIM-120D-3 ve AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze ve bu füzelere dair ilgili askeri ekipmanların satışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, bu satış onayına ilişkin tebligatın Kongre'ye gönderildiği bilgisi verildi. Açıklamada, söz konusu satışın Japonya'nın mevcut ve gelecek tehditlere karşı kendini ve ülkede görev yapan ABD personelini savunma kapasitesini artıracağı vurgulandı.