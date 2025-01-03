DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,19%
ALTIN
3.018,78 0,06%
BITCOIN
3.409.257,29 1%

ABD, Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füzesi Satışını Onayladı

ABD, Japonya'ya 3,64 milyar dolarlık uçaksavar füzeleri ve askerî ekipman satışını onayladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:49
ABD, Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füzesi Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya toplam değeri 3,64 milyar dolar olan uçaksavar füzeleri ve ilgili askeri ekipmanların satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya'ya yeni silah satışını onayladığı belirtildi.

Bu çerçevede, Japonya'ya AIM-120D-3 ve AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze ve bu füzelere dair ilgili askeri ekipmanların satışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, bu satış onayına ilişkin tebligatın Kongre'ye gönderildiği bilgisi verildi. Açıklamada, söz konusu satışın Japonya'nın mevcut ve gelecek tehditlere karşı kendini ve ülkede görev yapan ABD personelini savunma kapasitesini artıracağı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı
2
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi
3
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı
4
Trump, İspanya ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıkladı
5
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor
6
Gaziantep'te İş Yerinde 7 Kumar Makinesi Ele Geçirildi
7
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı