ABD Komitesi Jeffrey Epstein Belgelerini Yayımladı: William Barr'ın İfadeleri Öne Çıktı

Temsilciler Meclisi Komitesi, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin William Barr ifadeleri ve eski Adalet Bakanlarının mektuplarını yayımladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:26
Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni belge ve tutanakları kamuoyuna açıkladı.

Komitenin açıklaması ve William Barr'ın ifadeleri

Komiteyi yöneten Cumhuriyetçi James Comer tarafından yayımlanan belgeler arasında, eski ABD Adalet Bakanı William Barr'ın ifade tutanakları da yer aldı. Komitenin internet sitesinde paylaşılan tutanaklara göre, Barr'a Başkan Donald Trump'a Adalet Bakanlığının Epstein dosyalarından bahsedip bahsetmediği soruldu.

Barr, bu soruya ilişkin olarak 'Onunla böyle bir konuşma yapmadım.' dedi. Barr ayrıca Başkan Trump ile Epstein hakkında 'sadece iki konuşma yaptığını hatırladığını' belirtti ve bu konuşmalardan birinin, Epstein'in intihar haberini duyduğunda gerçekleştiğini aktardı. Barr, o sırada Trump'ı arayıp 'Buna hazır olsan iyi olur.' dediğini ve konuyu çok sıkı şekilde araştıracaklarını söylediğini ifade etti.

Barr, konunun 'birkaç kişinin katıldığı ayrı bir görüşmede de gündeme geldiğini' ancak bu görüşmenin zamanını anımsamadığını belirtti. Ayrıca Başkan Trump'ın Epstein ile 'uzun zaman önce ilişkisini kestiğini ve onu Mar-a-Lago malikanesinden kovduğunu' söylediğini de dile getirdi.

Eski Adalet Bakanlarının yazdığı mektuplar

Komitenin yayımladığı belgeler arasında, eski Adalet Bakanları Alberto Gonzales ve Jeff Sessions'ın Epstein davasına ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten mektupları da bulunuyor.

Jeffrey Epstein olayı

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Açıklanan dava dosyalarında yer alan isimler arasında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi ünlüler bulunuyor.

FBI incelemesi ve diğer iddialar

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemede, ünlü isimlerden oluşan bir 'müşteri listesi' tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı bildirildi. İnceleme sonucunda, Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı; bazı iddialarda ise öldürüldüğü öne sürülmüştü.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'in 'İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini' iddia etti. Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini ve bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etti.

Adalet Bakanlığı ayrıca, Maxwell ile bir üst düzey federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaştı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'in bir 'müşteri listesi olmadığını' ileri sürdü.

