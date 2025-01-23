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ABD Kongresi Düzensiz Göçmenlerin Tutuklanmasını Öngören Yasayı Kabul Etti

ABD Kongresi, düzensiz göçmenlerin suçlanması halinde tutuklanmalarını öngören yasayı onayladı. Tasarı Trump'ın ilk yasası olacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 01:53
ABD Kongresi Düzensiz Göçmenlerin Tutuklanmasını Öngören Yasayı Kabul Etti

ABD Kongresi Düzensiz Göçmenlerin Tutuklanmasını Öngören Yasayı Kabul Etti

ABD'de yasa dışı göçü önlemek adına önemli bir adım atıldı. Hırsızlık ve soygun gibi suçlara karışmış düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını öngören yasa tasarısı, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

Laken Riley Yasası

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Laken Riley Yasası olarak adlandırılan tasarı, 263 evet oyuyla kabul edilirken, 156 hayır oyu verildi. Bu yasa, yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen bir üniversite öğrencisine atıfta bulunarak adlandırılmıştır. Ayrıca, Cumhuriyetçilerin hazırladığı bu tasarıya 46 Demokrat meclis üyesinin de destek vermesi dikkat çekti.

Trump’ın İmzasıyla Yasalaşacak

Tasarı, temsili olarak önceki gün senatodan geçtikten sonra Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi ve artık Beyaz Saray'a gönderildi. Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak olan bu düzenleme, Trump'ın ikinci döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek.

Sınır Güvenliği İçin Büyü Yayınlaşma

Trump, bu düzenlemeyi büyük bir yasal zafer olarak nitelendirirken, Sınır Muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı sağlayacak. Trump’ın bu tasarı ile sınırdaki yasa dışı göç akışını sert tedbirlerle sona erdirmek istediği ifade ediliyor.

Ayrıca, Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak üzere yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker göndermeye karar vermiştir.

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