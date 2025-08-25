ABD'li Aktivist Cassandra McLaughlin Kadıköy'de Gazze İçin Sessiz Eylem Yaptı

ABD'li müzisyen, seyyah ve aktivist Cassandra McLaughlin, yaklaşık 2 yıldır İsrail'in saldırıları altında kalan Gazze halkına dikkat çekmek amacıyla Kadıköy'de gerçekleştirdiği bireysel sessiz eylemle gündeme geldi. Yaklaşık 3 ay önce ilk kez Türkiye'ye gelen 28 yaşındaki McLaughlin, eyleminde taşıdığı dövizle ve görüntüleri sosyal medyada yayılınca geniş ilgi topladı.

Eylemin detayları ve taşınan döviz

McLaughlin, eylem sırasında taşıdığı dövizde "Allah, Gazze'nin hesabını devletten değil bizden soracak" ifadesini kullandı. Eylemini sessiz tutan aktivist, önüne ve arkasına sembolik aynalar yerleştirerek insanların kendilerine dönüp bakmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Çevredeki vatandaşların büyük desteğiyle karşılaştığını belirten McLaughlin, "Çoğu kişi 'bravo, eylemini sürdür' dediler. 'Özgür Filistin' sloganları attılar. Çeşitli sorular sordular. Çok harika geri dönüşler aldım. Hiç olumsuz bir görüşe denk gelmedim." diye konuştu.

Aktivizm geçmişi ve motivasyonu

McLaughlin, AA muhabirine verdiği bilgide, 2020'nin Mayıs ayında ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğazına basılmasının ardından Washington'da düzenlenen "Siyahilerin hayatı değerlidir" (Black Lives Matter, BLM) eylemlerine katıldığını ve burada ilk kez Filistin ile ilgili bir yazıyla karşılaşarak Gazze'de yaşananların farkına vardığını anlattı.

İngiltere'de yaklaşık 3 yıl kaldığını ve Londra'da düzenlenen kitlesel Filistin eylemlerine katıldığını aktaran McLaughlin, "Filistin hareketi Londra'da çok kalabalık. Orada yaklaşık 3 yıl kaldım ve birçok gösteriye katıldım. Orada sık sık protestolar yapılıyor, kamplar oluyor. Fon çalışmaları yapılıyor." dedi.

Mesajı: Bireysel eylemler ve farkındalık

Filistin ve Gazze için kitlesel eylemlerin yanı sıra bireysel hareketlerin de önemine vurgu yapan McLaughlin, Türkiye'de eylem yapmanın tuhaf gelebileceğini fakat yeterli diyalog olmadığını ve bireysel protestoların eksik olduğunu gördüğünü belirtti. McLaughlin, "İfade özgürlüğü benim için çok önemli ve farkındalık oluşturmak için bireysel eylem yapmaya karar verdim. Gazze'de yaşanan feci şeylerden sonra, çekilen acılar ve yaşanan açlık nedeniyle sessiz kalmayı reddettim." ifadelerini kullandı.

McLaughlin, Türkiye'deki bazı kişilerin Filistin meselesini sadece Arap ve Müslümanların sorunu olarak gördüğünü, oysa bunun bir insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Öncelikle bir insanım ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak gerekiyor."

Tepkiler, sosyal medya ve çağrı

Eyleminin videosunun sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda olumlu yorum aldığını belirten McLaughlin, sessiz protestonun insanların dikkatini çektiğini söyledi: "İnsanlar benim gibi birinin böyle bir eylemi yapması karşısında çok şaşırdı. Hiç konuşmadım, sadece elimdeki dövizi kaldırdım. Önüme ve arkama sembolik olarak ayna taktım. Böylece herkes kendine dönüp bakmasına fırsatı bulsun."

McLaughlin, Türkiye'de birçok kişinin Filistin'deki acının farkında olduğunu ancak Gazze'de yaşananların boyutları ve tarihsel arka plan hakkında bilgi eksikliği bulunduğunu ekledi. Tarihsel olaylara ilişkin halkın bilgi sahibi olmadığını belirterek, Türkiye'deki destekçilerin ne yapacaklarından emin olmadıklarını söyledi.

"İnsanlar Filistin konusunda konuşmayı bırakmamalı" diyen McLaughlin, "Ailemizle, arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla, sokaktaki insanlarla bu konuyu konuşmalıyız. Sadece sosyal medyada olan bir olay gibi bakmamalıyız." şeklinde çağrı yaptı ve bu konuda bol miktarda kaynak bulunduğunu ifade etti.

Strateji ve gelecek planları

McLaughlin, boykot listelerinin önemine değinerek, "Paramızı kime verdiğimizin farkında olmak zorundayız. Dolar meselesi stratejik ve etkileyici bir konu. Satın alırken nereden alacağımız hakkında çok daha fazla düşünmeliyiz." dedi.

"Dünyanın her neresinde olursa olsun insanlara kendi toplumlarında benzer eylemleri yapmaları için onlara ilham vermek istiyorum. Eğer Filistin'i özgürleştirirsek, dünyayı özgürleştiririz." sözleriyle hedeflerini özetleyen McLaughlin, bireysel eylemlerini sürdürme kararlılığını ve Türkiye'de sosyal medyada başlatılan "Gazze için bir ses" etkinliğinde aktif rol alacağını duyurdu.

Cassandra McLaughlin Kadıköy'deki sessiz eylemiyle yerelden küresele yayılan bir farkındalık yaratmayı amaçladığını gösterdi; eylem sosyal medyada geniş yankı buldu ve aktivistin çağrıları destek topladı.

